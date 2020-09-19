Осень удивит: синоптик утешила прогнозом на неделю (карта)

13:53, 19 сентября 2020
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Антициклон достигнет Украины и будет блокировать осадки.

Погода на неделю - с 21 по 25 сентября будет бабье лето: детали, погода в Киеве / Фото УНИАН
Погода на неделю - с 21 по 25 сентября будет бабье лето: детали, погода в Киеве / Фото УНИАН

Погода в Украине 20 сентября приятно удивит своей теплой температурой воздуха по сравнению с этой субботой.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве: сегодня в столице будет до + 22°, ясно

Ближайшей ночью ожидается +4+9 градусов, на Юге до +10+14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки 0-3 градуса.

Завтра мощная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления аж с Атлантики достигнет и Украины - антициклон Manfred будет блокировать осадки.

t.me/PohodaNatalka
t.me/PohodaNatalka

В течение дня в Украине ожидаются + 20 +24 градуса, разве что в Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами+17 + 19 градусов.

Погода в Киеве 20 сентября

В столице воскресенье будет светить солнцем. Ночь – холодная +5+7 градусов; днем предполагается около +20 градусов.

"В дальнейшем, почти всю неделю в Украине будет классическое "бабье лето" - солнце и теплая погода, до +22+28 градусов. Дожди появятся в следующие субботу-воскресенье", - пишет Диденко.

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Автор: Яна Ставская

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Теги: #погода в Украине#осень в Украине
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