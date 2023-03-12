Антициклон обусловит почти по всей Украине сухую погоду 13 марта, отметила Диденко.

На днях в Украине потеплеет. В частности, во вторник, 14 марта, в западных областях ожидается до +15+17° тепла, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

"Кто сегодня замерз и кого огорчил снег, потерпите, завтра-послезавтра будет лучше", - отметила она.

Погода 13 марта - прогноз синоптика

Диденко отметила, что антициклон с центром над Черным морем обусловит почти по всей Украине сухую погоду, а на востоке, юге и в центре - даже с солнышком.

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"На севере - без существенных осадков, больше облачности, кроме Сумской области. В западных областях - облачно, на Волыни и в Ривненской области возможен небольшой дождь (ночью с мокрым снегом)", - отметила она.

По ее прогнозу, температура воздуха 13 марта поднимется до +5+10°. В Киеве 13 марта осадки маловероятны. Ночью –1-3°, днем потеплеет до +7°.

Погода 13 марта - прогноз Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 13 марта днем осадки ожидаются лишь в западных областях. В целом в Украине в понедельник будет облачно с прояснениями.

Ожидается, что температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в южной части и на Прикарпатье до 11° тепла. В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 6-8° тепла.