Конец июля в Украине будет свежим и с периодическими дождями.

Июль в Украине завершится свежей погодой с периодическими дождями, а с приходом августа погода изменится. Последний летний месяц начнется с повышения температуры, а под конец недели во многих областях воздух снова прогреется до +34°...+36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

29 июля в Украину ворвется похолодание. Температура снизится до +21°...+25° на юге, в большинстве северных областей и местами в центре. На юге и юго-востоке еще будет жарко, +32°...+37°. На западе и севере будет ветрено.

30 июля на северо-востоке, местами в центре, а также в Запорожской области пройдут небольшие дожди. Похолодание доберется до юга и востока. По всей стране столбики термометров покажут +21°...+28°.

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Завершится июль переменной облачностью. Местами на северо-востоке и в Крыму покапают небольшие дожди.

В большинстве областей температура будет +24°...+28°, местами на юге и востоке будет +29°...+30°.

Август 2024 начнется в Украине с потепления. Температура повысится по всей стране до +25°...+30°, на юге - местами до +32°. Без существенных осадков.

В пятницу, 2 августа, в Украине будет сухо, а температура продолжит постепенно повышаться. На юге и востоке уже будет +31°...+34°.

3 августа на западе Украины пройдут дожди, а температура тут будет в пределах +25°...+29°. На севере, а также в Винницкой, Черкасской и полтавской областях будет +27°...+30°, а на остальной территории воздух прогреется до +31°...+35°.

В конце недели, 4 августа, небольшие дожди местами пройдут на западе и севере Украины, благодаря чему температура тут снизится до +20°...+25°. В Винницкой и Черкасской областях будет +27°...+28°, а на остальной территории раскалит до +31°...+37°.

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