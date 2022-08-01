Погода в августе 2022 года ожидается жаркой, а осадки будут выпадать неравномерно.
Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.
Он сообщил, что по всей территории Украины среднемесячная температура воздуха в августе ожидается выше нормы на 1,5-2 градуса и составит +20...+25 °C. В то же время в Карпатах средняя температура будет на уровне +17 ... +19 °C.
"Жарче всего традиционно будет в южной части страны. В отдельные дни здесь максимальная температура может достигать +35 ... +38 °C", - рассказал синоптик.
По его словам, именно первая половина августа обычно характеризуется самыми высокими показателями температуры, но после 15-17 числа уже в связи с более низким положением солнца и сокращением светового дня температура начинает заметно снижаться.
По данным Игоря Кибальчича, количество осадков в августе по Украине распределится неравномерно.
"Основная часть дождей будет иметь ливневый характер, поэтому даже в пределах небольшой территории или области суммарная часть осадков может различаться в 2 и даже 3 раза... Но если усреднить прогностические данные, то в большинстве областей количество осадков в августе ожидается близко к норме", - пояснил он.
Менее благоприятная ситуация сложится в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях, где обильные осадки маловероятны, а на фоне высокой температуры усилится засуха и возрастет пожарная опасность, которая на конец июля в указанных регионах уже достигает наивысшего пятого класса, предупредил синоптик.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, погода в августе в этом году будет жарче, чем обычно.
По данным синоптиков, средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, а в Карпатах будет 17-19°. Это на 1,5-2 градуса выше нормы, сообщили в Укргидрометцентре.
Относительно осадков, то по прогнозу, их месячное количество ожидается на уровне 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что в пределах нормы.
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