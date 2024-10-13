Там ночью резко изменятся погодные условия.

В ночь на 14 октября в некоторых областях Украины объявлен І уровень опасности. Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"14 октября ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с. (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Погода на 13 октября

В воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями. На Левобережье, в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях ожидаются дожди. Ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях и Крыму местами осадки будут значительными. В Киевской, а днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

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В западных областях скорость ветра будет 7-12 м/с, в восточных и Запорожской областях, а днем и на крайнем западе страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет +3°...+8°, в западных областях сильные заморозки до 0°...-3°, на Левобережье ночью +7°...+12°. Днем в большинстве областей будет +10°...+15°, только в южной части воздух прогреется до +12°...+17°.

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