Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде.

В среду, 4 октября, во Львове и Львовской области ожидается ухудшение погоды: поднимется ветер и пройдут дожди. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский Гидрометцентр.

"4 октября порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - сообщили синоптики о погоде во Львове.

Также, по их данным, местами порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с ожидаются завтра и по территории Львовской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый

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Погода во Львове и области 4 октября - прогноз

"4 октября погоду будет определять прохождение малоактивного атмосферного фронта от циклона над Финским заливом", - говорят в гидрометцентре.

По данным синоптиков, завтра в области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем без осадков. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 10-15°, днем будет немного теплее, 14-19°.

Во Львове 4 октября также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем будет сухо. Ветер ожидается северо-западного направления, его скорость составит 9-14 м/с, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с. Температура ночью снизится до 11-13°, а днем столбики термометров максимально покажут 16-18° тепла.

"Ухудшение видимости в осадках. Атмосферное давление будет расти, относительная влажность воздуха уменьшится", - добавили во Львовском гидрометцентре.

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