Доступ стужи из Арктики наконец перекрыт.

В Украину в ближайшее время придет тепло из тропиков. Об этом сообщил синоптик из Черкасской области Виталий Постригань.

"Пришло время доставать легкую весеннюю одежду, поскольку доступ стужи из Арктики наконец перекрыт", - сообщил он.

По данным эксперта, над северо-западом Европы глубокий циклон "открывает путь" для закачки тропического воздуха из Средиземноморья и севера Африки в Украину.

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"Апрель 2025 замаскируется под майские температуры: ночью 5-10º тепла, днем 19-24º", - спрогнозировал он.

О том, что в Украине в ближайшие дни будет становиться все теплее, говорят и в Укргидрометцентре.

Ожидается, что снега уже не будет. Он останется только в Карпатах, но и там активно уже тает.

Также постепенно начнет повышаться не только дневная, но наконец и ночная температура. В частности, 16 и 17 апреля ночью ожидается от +3° до +10°, а днем +17°...+22°. Во второй половине недели в западных областях даже местами и до +25° потеплеет.

Существенных осадков в ближайшие дни также не ожидается. Только 15 апреля на Закарпатье и Прикарпатье, а 16 апреля в западных областях пройдут небольшие весенние дождики.

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