В Киеве завтра температура до +30°, без осадков

В столице завтра сохранится жаркая погода.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 7 августа будет солнечной, температура днем до +30°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:32.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 августа, в Украине без осадков, температура до +37°.

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