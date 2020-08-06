В Киеве завтра температура до +30°, без осадков

17:00, 6 августа 2020
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В столице завтра сохранится жаркая погода.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 7 августа будет солнечной, температура днем до +30°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:32.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 августа, в Украине без осадков, температура до +37°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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