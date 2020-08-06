В Киеве завтра температура до +30°, без осадков
В столице завтра сохранится жаркая погода.
Погода в Киеве 7 августа будет солнечной, температура днем до +30°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:33, а зайдет в 20:32.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 августа, в Украине без осадков, температура до +37°.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+31°... +16°
- Запорожье+34°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+30°... +18°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+32°... +18°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+36°... +21°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+31°... +15°
- Черновцы+30°... +15°
Виргиния, США
+25°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+25 °
Влажность:93 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:78 %
Восход:06:15
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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