В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +30°
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 6 августа будет жаркой, температура днем до +30°.
Стало известно, когда в Украину вернутся дожди
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 3,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:32, а зайдет в 20:34.
Погода в Украине
Погода в Украине 6 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +35°.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +15°
- Днепр+35°... +18°
- Донецк+35°... +17°
- Житомир+30°... +16°
- Запорожье+35°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+35°... +18°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+36°... +21°
- Хмельницкий+31°... +15°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+31°... +16°
- Черновцы+31°... +15°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями, дожди с грозами
Ощущается как:+24 °
Влажность:93 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:06:15
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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