В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +30°

08:30, 6 августа 2020
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В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН
Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 6 августа будет жаркой, температура днем до +30°.

Стало известно, когда в Украину вернутся дожди

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 3,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:32, а зайдет в 20:34.

Погода в Украине

Погода в Украине 6 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.

Погода в Украине на 6 августа / УНИАН
Погода в Украине на 6 августа / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.

Погода в Киеве будет жаркой / фото УНИАН
Погода в Киеве будет жаркой / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +35°.

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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