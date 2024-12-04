Осадков в столице не будет.

5 декабря в течение суток температура в Киеве будет со знаком минус. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Осадков в столице не ожидается, хоть день и будет пасмурный. Ночью температура снизится до -3°, а днем столбики термометров не поднимутся выше -1°.

Ветер изменит свое направление на восточное, скорость его будет 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное и близко к норме - 757 миллиметров ртутного столба.

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Погода 5 декабря - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью 0°, днем +2°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°.

В Тернополе 5 декабря ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -1°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет -3°, днем -2°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем 0°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...-1°.

В Одессе 5 декабря - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +1°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем 0°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +1°...+3°, дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем 0°.

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