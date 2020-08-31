В Киеве сегодня температура до +31°, без осадков

08:30, 31 августа 2020
19
0

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото REUTERS
Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото REUTERS

Погода в Киеве 31 августа будет жаркой, температура днем до +31°.

Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +29°. Ветер южный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 19:50.

Погода в Украине

Погода в Украине 31 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

Погода в Украине на 31 августа / УНИАН
Погода в Украине на 31 августа / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура до +33°.

В Киеве сегодня будет жарко / фото REUTERS
В Киеве сегодня будет жарко / фото REUTERS

В северных областях также облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +34°.

 Прогноз погоды в Украине

  • В понедельник, 31 августа, в Украине по всей Украине будет очень жарко, температура днем до +35°. При этом дождей в стране не ожидается. 
  • До конца августа по всей Украине будет держаться жаркая и солнечная погода. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. 
  • Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что погода в сентябре 2020 в Украине будет преимущественно теплой, заморозков и сильных дождей не ожидается.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Киеве#жара в Киеве
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
94 %
753 мм
3.7 м/с
71 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять