В Киеве сегодня температура до +31°, без осадков

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото REUTERS

Погода в Киеве 31 августа будет жаркой, температура днем до +31°.

Читайте также Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +29°. Ветер южный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 19:50.

Погода в Украине

Погода в Украине 31 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

Погода в Украине на 31 августа / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура до +33°.

В Киеве сегодня будет жарко / фото REUTERS

В северных областях также облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +34°.

Прогноз погоды в Украине