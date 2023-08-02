Температура в столице поднимется почти до +30°.

В четверг, 3 августа, погода в Киеве стабилизируется. Осадки прекратятся, однако температура повысится. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +17°...+19°, а днем воздух в столице прогреется до +27°...+29°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет переменный, но слабый, 1,1 - 1,7 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 3 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +28°, возможен небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +15°, днем +29°.

В Тернополе 3 августа ночью будет +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +32°.

В Виннице завтра будет +15°...+31°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +15° днем +29°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+28°, легкий дождь.

В Одессе 3 августа - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.

В Херсоне в четверг ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +18°...+28°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

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