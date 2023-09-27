Весь день в столице будет ясно и безоблачно.

В четверг, 28 сентября, в Киеве ожидается теплая и ясная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура опустится до свежих +12°...+14°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°...+26°. В столице будет ясно и безоблачно, без осадков.

Ветер преимущественно восточный, его скорость не превысит 1,4 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 754-755 миллиметров ртутного столба.

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Погода 28 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +12°, днем +24°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +24°.

В Тернополе 28 сентября ночью будет +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +11°...+27°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +11° днем +25°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 28 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+25°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +13°...+25°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.

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