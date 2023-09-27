В четверг, 28 сентября, в Киеве ожидается теплая и ясная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура опустится до свежих +12°...+14°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°...+26°. В столице будет ясно и безоблачно, без осадков.
Ветер преимущественно восточный, его скорость не превысит 1,4 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 754-755 миллиметров ртутного столба.
Погода 28 сентября - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +12°, днем +24°.
В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +24°.
В Тернополе 28 сентября ночью будет +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +24°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +11°...+27°, ясно и безоблачно.
В Житомире в четверг будет ночью +11° днем +25°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+25°.
В Одессе 28 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.
В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+25°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +13°...+25°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.