В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +27°

08:30, 24 июня 2020
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Погода в Киеве сегодня существенно не изменится.

В Киеве сегодня пройдет дождь / ua.depositphotos.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 24 июня будет дождливой, температура днем до +27°.

"Красный" уровень опасности: в двух областях Украины ожидаются очень сильные дожди

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +26°. Ветер северо-восточный, до 4,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.

Погода в Украине

Погода в Украине 24 июня будет дождливой. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +31°.

Погода в Украине на 24 июня / УНИАН
Погода в Украине на 24 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +25°.

В северных также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +27°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +28°.

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Теги: #Киев#погода
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