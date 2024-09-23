Прогноз погоды в столице на 23 сентября.

С началом новой недели, 23 сентября, погода в Киеве немного изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +12°, а днем воздух максимально прогреется до 24°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но осадки не прогнозируются.

Ветер будет дуть с востока, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 23 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +12°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Тернополе 23 сентября ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +9°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.

В Одессе 23 сентября - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +23°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+23°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.

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