Теплее всего будет на юге, а самая свежая погода ожидается на севере Украины.

Начало недели в Украине будет теплым. 23 сентября облачность станет больше, но на температуру это существенно не повлияет: ожидается +23°...+26°, чуть свежее будет на севере, а на юге местами разогреет до +28°. Период без осадков продолжается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +23°.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +12°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Тернополе 23 сентября ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +9°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.

В Одессе 23 сентября - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +23°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+23°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.

Приметы погоды 23 сентября

Если много рябины, то осень будет с дождями, а зима с морозами.

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