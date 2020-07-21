В Киеве сегодня без осадков, температура до +29°

В столице сегодня потеплеет.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 21 июля будет солнечной, температура днем до +29°.

Читайте также Синоптики предупредили о грозах на Западе и Юге Украины

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:09, а зайдет в 20:57.

Погода в Украине

Погода в Украине 21 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +33°.

Погода в Украине на 21 июля / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +12°, днем до +25°.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +12°,

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.