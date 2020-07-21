В Киеве сегодня без осадков, температура до +29°
В столице сегодня потеплеет.
Погода в Киеве 21 июля будет солнечной, температура днем до +29°.
Синоптики предупредили о грозах на Западе и Юге Украины
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:09, а зайдет в 20:57.
Погода в Украине
Погода в Украине 21 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +12°, днем до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +12°,
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Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+31°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+28°... +17°
- Кропивницкий+30°... +16°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+24°... +12°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+32°... +19°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+25°... +11°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+27°... +19°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+29°... +14°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+24 °
Влажность:62 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:01
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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