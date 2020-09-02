В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +31°

08:30, 2 сентября 2020
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В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото REUTERS
Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото REUTERS

Погода в Киеве 2 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.

Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 19:41.

Погода в Украине

  • В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +32°.
  • В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +31°.
  • Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +21°. 
  • В Луцке ночью +12°, днем +23°, без осадков. 
  • В Ривном в среду облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +35°.
  • В Хмельницком сегодня ночью +14°, днем +25°, без осадков. 
  • В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +13°, днем +25°. 
Погода в Украине на 2 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 2 сентября / УНИАН
  • В Черновцах в среду без осадков, ночью +16°, днем +28°.
  • В Виннице завтра без осадков, температура воздуха +17°...+32°.
  • В Житомире в среду солнечно, температура ночью +17°, днем +30°.
  • В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков. 
  • В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +16°, днем +35°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +18°...+34°.
  • Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +31°. 
  • В Херсоне в среду ночью +17°, днем +35°, без осадков. 
  • В Николаеве сегодня без осадков, ночью +18°, днем +34°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.
  • В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +16°...+33°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +34°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +36°.
  • В Симферополе в среду без осадков, +19°...+33°.
  • В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +14°, днем +34°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +16°, днем +35°. 
В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова. 

В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве
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