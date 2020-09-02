В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +31°

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото REUTERS

Погода в Киеве 2 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 19:41.

Погода в Украине

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +32°.

В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +31°.

Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +21°.

В Луцке ночью +12°, днем +23°, без осадков.

В Ривном в среду облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +35°.

В Хмельницком сегодня ночью +14°, днем +25°, без осадков.

В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +13°, днем +25°.

Погода в Украине на 2 сентября / УНИАН

В Черновцах в среду без осадков, ночью +16°, днем +28°.

В Виннице завтра без осадков, температура воздуха +17°...+32°.

В Житомире в среду солнечно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков.

В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +16°, днем +35°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +18°...+34°.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +35°, без осадков.

В Николаеве сегодня без осадков, ночью +18°, днем +34°.

В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.

В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +16°...+33°.

В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +34°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +36°.

В Симферополе в среду без осадков, +19°...+33°.

В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +14°, днем +34°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +16°, днем +35°.

В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.

В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября.