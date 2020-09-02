В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +31°
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 2 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.
Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 19:41.
Погода в Украине
- В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +17°, днем +32°.
- В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +31°.
- Во Львове в среду без осадков, ночью +11°, днем +21°.
- В Луцке ночью +12°, днем +23°, без осадков.
- В Ривном в среду облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +35°.
- В Хмельницком сегодня ночью +14°, днем +25°, без осадков.
- В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +13°, днем +25°.
- В Черновцах в среду без осадков, ночью +16°, днем +28°.
- В Виннице завтра без осадков, температура воздуха +17°...+32°.
- В Житомире в среду солнечно, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков.
- В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +16°, днем +35°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +18°...+34°.
- Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +31°.
- В Херсоне в среду ночью +17°, днем +35°, без осадков.
- В Николаеве сегодня без осадков, ночью +18°, днем +34°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.
- В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +16°...+33°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +34°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +36°.
- В Симферополе в среду без осадков, +19°...+33°.
- В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +14°, днем +34°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +16°, днем +35°.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.
В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября.
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Погода в Украине
- Винница+32°... +17°
- Днепр+36°... +18°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+32°... +16°
- Запорожье+36°... +18°
- Ивано-Франковск+23°... +11°
- Киев+32°... +17°
- Кропивницкий+35°... +16°
- Луганск+35°... +17°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+34°... +18°
- Одесса+31°... +19°
- Полтава+34°... +16°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+34°... +18°
- Сумы+33°... +17°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+34°... +19°
- Херсон+35°... +16°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+32°... +17°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+22 °
Влажность:85 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:26 %
Восход:06:40
Закат19:37
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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