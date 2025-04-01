В среду, 2 апреля, погода не порадует киевлян теплом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью и днем в столице будет +8°...+9°. Ожидается пасмурная погода, весь день будет дождить.
Прохлады добавит северный и северо-западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но начнет расти, 743-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 2 апреля - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, дождь.
В Тернополе 2 апреля ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно, сильный дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +7°, дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сильный дождь, ночью +6°, днем +8°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +7°, днем +9°, дождь.
В Виннице завтра будет +6°...+9°, пасмурно, сильный дождь.
В Житомире в среду ночью будет +6°, днем +9°, пасмурно, сильный дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+10°, пасмурно, сильный дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сильный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+15°.
В Одессе 2 апреля - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°.
В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +13°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +9°...+12°, дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.