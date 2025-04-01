Осадки в столице продлятся весь день.

В среду, 2 апреля, погода не порадует киевлян теплом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью и днем в столице будет +8°...+9°. Ожидается пасмурная погода, весь день будет дождить.

Прохлады добавит северный и северо-западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но начнет расти, 743-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 2 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Тернополе 2 апреля ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно, сильный дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +7°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сильный дождь, ночью +6°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +7°, днем +9°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+9°, пасмурно, сильный дождь.

В Житомире в среду ночью будет +6°, днем +9°, пасмурно, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+10°, пасмурно, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+15°.

В Одессе 2 апреля - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°.

В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +13°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +9°...+12°, дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.

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