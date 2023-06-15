В пятницу, 16 июня, в Киеве ожидается сухой и очень теплый день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +17°, а в течение дня воздух прогреется до летних +25°...+27°. Ожидается небольшая облачность, никаких осадков.
Ветер будет преимущественно восточного направления, 1,3 - 2,9 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 16 июня - прогноз по городам Украины
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +15°, днем +16°, дождь.
В Луцке - будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +18°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, ливень.
В Тернополе 16 июня ночью будет +16°, днем +21°, обудет пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.
В Ивано-Франковске будет будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +18°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +19°, будет пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Черновцах в пятницу - небольшаяя облачность, ночью +16°, днем +24°, дождь с грозой.
В Виннице завтра будет +15°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +15° днем +27°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +15°...+25°.
В Одессе 16 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +28°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+26°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+24°, ливень.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +23°.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +16°, днем +21°.