Перед выходными температура в столице поднимется до +27°.

В пятницу, 16 июня, в Киеве ожидается сухой и очень теплый день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +17°, а в течение дня воздух прогреется до летних +25°...+27°. Ожидается небольшая облачность, никаких осадков.

Ветер будет преимущественно восточного направления, 1,3 - 2,9 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 16 июня - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +15°, днем +16°, дождь.

В Луцке - будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +18°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, ливень.

В Тернополе 16 июня ночью будет +16°, днем +21°, обудет пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.

В Ивано-Франковске будет будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +18°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +19°, будет пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшаяя облачность, ночью +16°, днем +24°, дождь с грозой.

В Виннице завтра будет +15°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +15° днем +27°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +15°...+25°.

В Одессе 16 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+26°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+24°, ливень.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +23°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +16°, днем +21°.

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