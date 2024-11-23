Погодные условия вызовут нарушение движения транспорта во многих обалстях.

На воскресенье, 24 ноября, во многих областях Украины объявили повышенный уровень нбезопасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине. 24 ноября в западных, северных (кроме Сумской), восточных и Винницкой областях на дорогах гололедица", - сообщают синоптики.

По их данным, погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Видео дня

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 24 ноября - прогноз

По прогнозу, 24 ноября в Украине будет облачно с прояснениями.

В восточных областях, ночью в юго-восточной части пройдет умеренный (в Луганской и Донецкой областях местами значительный), а днем на Закарпатье небольшой мокрый снег. Местами будет наблюдаться налипание мокрого снега.

В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах образуется гололедица.

Ветер будет 7-12 м/с. Ночью на юго-востоке страны, а днем в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью снизится до -2°...-7°, на востоке, а также днем в Украине ожидается -3°...+2° и только в южной части воздух прогреется до +1°...+6°.

Вас также могут заинтересовать новости: