Практически по всей стране будет ясно и безоблачно.

Последние зимнее воскресенье в Украине все еще будет морозным, но в ряде областей погода изменится. Например, на востоке страны будет пасмурно и ожидается снег, а на западе старны потеплеет до небольших "плюсов". Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут температура повысится до -1°...+5°. Без осадков, будет ясно и безоблачно.

На севере Украины сегодня тоже будет ясная и безоблачная погода, но существенного тепла это не добавит. Днем столбики термометров тут покажут -1°...-3°.

Видео дня

Жителей востока Украины сегодня ждет пасмурная погода. Тут будет холоднее всего, не выше -4°...-5°, и местами пройдет снег.

В центральных областях ожидается ясная и безоблачная погода. Температура днем будет в пределах 0°...-4°.

Жителей юга Украины сегодня также ждет преимущественно ясная погода с температурой от 0° до -3°. Без осадков.

23 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление. Если ночь морозная, а днем стало заметно теплее, то в марте будет нестабильная погода. Если дрозды в этот день поют, то весна будет ранней.

Вас также могут заинтересовать новости: