Заморозки до -3° ожидаются на поверхности почвы.

В Украине продолжаются очень холодные ночи и ближайшая также не станет исключением, ведь в некоторых областях ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 23 апреля в западных областях на поверхности почвы заморозки 0°...-3°", - предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни потепления в Украине и в целом существенного изменения погоды ждать не стоит. Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что неделя будет довольно холодной, с дождями, грозами, ночными заморозками и сильными порывами ветра.

Так, по его данным, 23 апреля в центральных, северных и восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, также возможны грозы. На западе и юге Украины будет без существенных осадков.

Ночью столбики термометров покажут +5...+10 °С, а днем +14...+19 °С. В западных областях ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе до 0...-5 °С, а днем воздух здесь будет прогреваться до +11...+16 °С.

В целом, по словам синоптика, на этой неделе заморозки будут отмечаться в ночные часы на правобережье. Кроме того, циклоническая деятельность и атмосферные фронты существенно повлияют на погоду в ряде областей

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