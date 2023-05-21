Осадки сконцентрируются на юго-востоке страны.

Сегодня, 21 мая, в Украине ожидается комфортная температура. Столбики термометров в большинстве областей покажут +20°...+24°, местами на юге и востоке температура поднимется до +26°. На юго-востоке ожидаются дожди и грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня прояснится. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков. Термометры покажут +20°...+21°, а на Закарпатье воздух прогреется до комфортных +25°.

На севере Украины ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Столбики термометров поднимутся до +20°...+22°.

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В восточной части Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Здесь воздух прогреется до +22°...+26°.

В центральной части Украины ожидается температура около +21°...+23°. В Днепропетровской области пройдут дожди.

На юге Украины сегодня будет небольшая облачность. В Запорожской области погремят грозы. Температура ожидается от +21° до +26°.

21 мая - если черемуха к этому дню обильно цветет, то лето будет дождливым.

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