Пятница в Украине, как и предыдущие дни, будет жаркой и сухой. Термометры по всей стране поднимутся до +29°...+32°, будет небольшая облачность. В Луганской и Харьковской областях возможны небольшие дождики. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +30°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +29°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +18°, днем +31°.
- В Тернополе 18 августа ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +30°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно, возможен дождь.
- В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
- В Виннице завтра будет +16°...+32°, практически безоблачно.
- В Житомире в пятницу будет ночью +16° днем +30°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+31°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +17°...+28°.
- В Одессе 18 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +29°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+29°, практически безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, возможен легкий дождь.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +19°...+29°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +31°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°, возможен небольшой дождь.
Приметы погоды 18 августа
18 августа - Евстигней. Каков этот день, таков и декабрь будет.