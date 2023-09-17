По всей стране температура поднимется до +21°...+26°.

В воскресенье, 17 сентября, температура в Украине продолжит повышаться. По всей стране воздух прогреется до довольно комфортных +21°...+26°. Будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью, лишь местами на западе пройдут небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут воздух прогреется до комфортных +24°...+26°, будет немного облачно. В районе Карпат и на Закарпатье ожидаются небольшие дожди.

На севере страны также будет доминировать небольшая облачность, в Киевской области - ясно. Столбики термометров тут покажут +21°...+24°. Без осадков.

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Жителей востока Украины сегодня ждет самая свежая погода. Тут ожидается небольшая облачность, а температура окажется на уровне +22°...+23°.

В центральной части Украины также сохранится сухая погода с небольшой облачностью, местами будет ясно. Температура тут будет от +21° до +25°.

На юге Украины солнца будет больше всего, а температура ожидается такая же, как и в центре, +21°...+25°. Без осадков.

Приметы погоды 17 сентября

17 сентября - иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Если этот день дождливый и ненастный, то осень будет сухая, а если после дождя земля быстро подсохла, то жди затяжного ненастья.

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