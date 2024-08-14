Осадков 15 числа не будет благодаря антициклону.

15 августа на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому будет тепло и сухо. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"15-го августа в Украине будет доминировать антициклонический характер погоды, дождей не будет нигде", - говорит она.

Температура воздуха в течение дня составит +25...+29 градусов, а на юге и на Закарпатье воздух прогреется до летних +28...+32 градусов.

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Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве 15-го августа также будет сухо, солнечно и тепло. Наталка Диденко прогнозирует, что столбики термометров в столице днем будут показывать около +26 градусов.

В Украину идет жара - что известно

До конца текущей недели температура в Украине постепенно повысится и уже на выходных местами будет до +38°. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, в субботу на всей территории Украины будет сухо, только в Карпатском регионе ночью и утром туманы. Ночью будет +13...+18 °С, днем воздух прогреется до +29...+34 °С, а в юго-западной части страны местами уже будет +35...+37 °С.

В воскресенье, 18 августа, в Украине станет еще жарче. Ночью +16...+21 °С, днем по всей Украине +30...+35 °С, а на юге местами разогреет до +36...+38 °С. В этот день кратковременные грозовые дожди ожидаются только в Карпатах, на остальной территории страны сохранится сухая погода.

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