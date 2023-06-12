Осадки ожидаются местами на западе и юге, а также в Винницкой области.

Во вторник, 13 апреля, температура в большинстве областей Украины поднимется на градус-два, но все равно на западе и севере будет довольно прохладно - местами не выше +15°...+17°. На остальной территории столбики термометров покажут +22°...+25°. Местами на западе, а также в южных и Винницкой областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +19°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +10°, днем +15°, дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +10°, днем +17°.

В Тернополе 13 июня ночью будет +11°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +16°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +17°, ливень.

В Виннице завтра будет +9°...+19°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +10° днем +17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+22°.

В Одессе 13 июня - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°, легкий дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+22°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+22°, ливень.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +23°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.

Приметы погоды 13 июня

13 июня - если ночь теплая, то будет хороший урожай овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай будет небогатым.

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