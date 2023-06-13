Народный праздник 13 июня известен под названиями Еремей-распрягальник, Еремей-бобовник.

13 июня христиане чтят память двух святых Ермеев - апостола от 70-ти святого Ерма и мученика Ермия Команского.

Наши предки посвящади день Ермея посеву бобовых культур. Верили, что народный праздник сегодня, 13 июня, прекрасно подходит для посева гороха и фасоли, но только в том случае, если утром на траве нет росы. В некоторых регионах Украины люди верили в духов полей (полевиков) и оставляли для них угощения, чтобы задобрить.

Народный праздник 13 июня в народе известен как Еремея-распрягальник, поскольку к этому дню заканчивали сеять овощи и зерновые с помощью лошадей и снимали с животных упряжу. Животных благодарили за труд и баловали разными вкусностями. Наши предки в Еремеев день не запрягали лошадей и не ездили на них. Опасались, что если запрячь лошадь, то она заболеет.

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Рожденные 13 июня люди уверенные в себе, но не высокомерные. Они дружелюбные и всегда готовы помочь близким. Очень доверчивые и легко ведутся на обман, а также долго закрывают глаза на недостатки близких. В работе - трудоголики.

Что нельзя делать 13 июня

В народный праздник 13 июня категорически запрещено обижать лошадей, кричать на них и морить голодом, а также заставлять их работать. Также нельзя чтобы у лошадей сегодня были грязные и изношенные подковы.

13 июня нельзя ругаться, кричать, вспоминать старые обиды и в целом выяснять отношения с близкими людьми.

Неудачный день для переезда и ремонта.

Приметы погоды 13 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Густой туман в этот день сулит богатый урожай грибов этим летом.

Если целый день идет дождь, то погода в июне будет непостоянной.

Кукушка громко кует - к улучшению погоды.

Если утром на траве много росы, то посаженные в этот день растения не дадут хорошего урожая.

Непогода на день Еремея сулит холодную и снежную зиму.

Вечером нет росы - завтра возможен дождь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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