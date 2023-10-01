Температура существенно снизится на западе и севере страны.

Октябрь в Украине начнется с резкого похолодания, которое местами будет сопровождаться небольшими дождями. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Сначала температура снизится на западе и севере страны, а затем распространится и на другие регионы Украины.

На западе страны сегодня будет прохладнее всего. Тут температура упадет до +17°...+19°, лишь на Закарпатье воздух прогреется до +21°.

На севере Украины температура снизится до +18°...+20°, за исключением Сумской области, где будет до +24°. Местами пройдут небольшие дожди.

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На востоке пока еще сохранится летне тепло до +26°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

В центральной части Украины похолодание коснется Винницкой и Черкасской областей, где температура снизится до +21°. На остальной территории ожидается сухая погода с небольшой облачностью и температурой от +24° до +28°.

На юге также ожидается по-летнему теплая погода. Тут столбики термометров покажут +26°...+29°, лишь местами в Крыму будет свежее, +23°.

Приметы погоды 1 октября

Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Если в этот день улетают журавли, то через две недели жди морозов; а если задержатся - зима раньше, чем 18 ноября, себя не покажет. Если в октябре галки собираются и кричат, то будет ясная погода. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

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