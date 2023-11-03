Укргидрометцентр прогнозирует сильный ветер.

В Украине на 4 ноября объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода ожидается уже ближайшей ночью, а завтра днем охватит большинство областей стране.

"4 ноября ночью в западных, днем в центральных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах ночью 20-25 м/с", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности - желтый.

Погода 4 ноября - прогноз по Украине

По данным Украинского гидрометцентра, 4 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью в западных, восточных, Житомирской и Винницкой областях пройдут небольшие дожди. Днем в северных и большинстве центральных областей ожидаются умеренные и местами значительные дожди. На остальной территории сохранится погода без существенных осадков.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью в западных, а днем в центральных и южных областях порывы будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах ночью 20-25 м/с.

Температура ночью составит 5-10° тепла, на юге Одесской области - до 15°. Днем в большинстве областей ожидается 12-17°, а в южных областях воздух прогреется до 18-23°.

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