Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют сильный ветер в ряде областей.

В ряде областей Украины, на сегодня, 3 ноября, объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода будет бушевать на западе страны. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый

"3 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Погода сегодня - прогноз на 3 ноября

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в юго-восточной, в восточной части и на крайнем западе страны ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. На остальной территории будет сухая погода с переменной облачностью.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, в западных, местами и в Винницкой и Житомирской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей ожидается на уровне 10-15°, на Закарпатье, в Одесской и Николаевской областях будет теплее всего - до 19°, а в Карпатах столбики термометров покажут лишь 8-13°.

На Киевщине также прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер будет юго-восточный, а его скорость составит 5-10 м/с.

Температура по области ожидается на уровне 10-15°, а в Киеве столбики термометров покажут 12-14°.

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