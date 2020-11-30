Падение загадочного огненного шара в небе над Японией попало на видео
Падение загадочного обїекта сопровождалось сильным грохотом.
В ночь на воскресенье, 29 ноября, в небе над Японией было зафиксировано необычное явление, свидетелями которого стали сотни человек.
Об этом сообщает Kyodo News.
Явление можно было наблюдать в западной и центральной частях Японии.
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На кадрах, снятых в темное время суток, видно, как над облаками летит светящийся объект круглой формы, а спустя несколько секунд происходит вспышка.
Огромный светящийся объект мчался по направлению к Земле, причем его падение сопровождалось сильным грохотом.
Пользователям сетей удалось сделать несколько десятков видео падения "огненного НЛО", которые они активно выкладывают в интернет.
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