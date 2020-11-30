Падение загадочного огненного шара в небе над Японией попало на видео

Падение загадочного обїекта сопровождалось сильным грохотом.

Огромный светящийся объект мчался по направлению к Земле / фото: hisa__por / Instagram

В ночь на воскресенье, 29 ноября, в небе над Японией было зафиксировано необычное явление, свидетелями которого стали сотни человек.

Об этом сообщает Kyodo News.

Явление можно было наблюдать в западной и центральной частях Японии.

Читайте также "Огненный шар светился разными цветами": над США взорвался метеорит (видео)

На кадрах, снятых в темное время суток, видно, как над облаками летит светящийся объект круглой формы, а спустя несколько секунд происходит вспышка.

Огромный светящийся объект мчался по направлению к Земле, причем его падение сопровождалось сильным грохотом.

Пользователям сетей удалось сделать несколько десятков видео падения "огненного НЛО", которые они активно выкладывают в интернет.

Вас также могут заинтересовать новости: