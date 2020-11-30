Падение загадочного огненного шара в небе над Японией попало на видео

09:28, 30 ноября 2020
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Падение загадочного обїекта сопровождалось сильным грохотом.

Огромный светящийся объект мчался по направлению к Земле / фото: hisa__por / Instagram
Огромный светящийся объект мчался по направлению к Земле / фото: hisa__por / Instagram

В ночь на воскресенье, 29 ноября, в небе над Японией было зафиксировано необычное явление, свидетелями которого стали сотни человек.

Об этом сообщает Kyodo News.

Явление можно было наблюдать в западной и центральной частях Японии.

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На кадрах, снятых в темное время суток, видно, как над облаками летит светящийся объект круглой формы, а спустя несколько секунд происходит вспышка.

Огромный светящийся объект мчался по направлению к Земле, причем его падение сопровождалось сильным грохотом.

Пользователям сетей удалось сделать несколько десятков видео падения "огненного НЛО", которые они активно выкладывают в интернет.

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Автор: УНИАН

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Теги: Япония
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