Жара в Украине набирает обороты / фото ua.depositphotos.com

Неделя в Украине начнется с повышения температуры. На востоке, юге и местами в центре страны столбики термометров поднимутся до +30° и выше. Прохладнее всего будет в западных областях, но и тут местами воздух прогреется до +30°. В Ривненской и Львовской областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +26°, небольшой дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, ливень.
  • В Тернополе 26 июля ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +18°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
  • В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°, днем +30°.
  • В Виннице сегодня будет +17°...+27°, почти безоблачно.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, ночью +19°, днем +28°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+29°, почти безоблачно.
  • В Одессе 26 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
  • В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+28°.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.
Погода в Украине 26 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 26 июля

26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

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Автор: Екатерина Лиманская