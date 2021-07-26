Неделя в Украине начнется с повышения температуры: погода на 26 июля (карта)

Жара в Украине продолжает набирать обороты. Сегодня повышение температуры почувствуют не только жители востока и юга страны, но и некоторых центральных и западных областей.

Неделя в Украине начнется с повышения температуры. На востоке, юге и местами в центре страны столбики термометров поднимутся до +30° и выше. Прохладнее всего будет в западных областях, но и тут местами воздух прогреется до +30°. В Ривненской и Львовской областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН. В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +26°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, ливень.

В Тернополе 26 июля ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +18°, днем +27°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Виннице сегодня будет +17°...+27°, почти безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, ночью +19°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+29°, почти безоблачно.

В Одессе 26 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.

В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+28°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°. Народные приметы на 26 июля 26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень. Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: На Турцию обрушилось сильнейшее наводнение (видео)

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