Жара в Украине набирает обороты / фото ua.depositphotos.com
Неделя в Украине начнется с повышения температуры. На востоке, юге и местами в центре страны столбики термометров поднимутся до +30° и выше. Прохладнее всего будет в западных областях, но и тут местами воздух прогреется до +30°. В Ривненской и Львовской областях пройдут дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, ливень.
- В Тернополе 26 июля ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +18°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°, днем +30°.
- В Виннице сегодня будет +17°...+27°, почти безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, ночью +19°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+29°, почти безоблачно.
- В Одессе 26 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
- В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
- В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+28°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.
Погода в Украине 26 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 26 июля
26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.