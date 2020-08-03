Ураган "Исайяс" приближается к Флориде

Ожидается, что "Исайяс" выйдет на сушу 4 августа.

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Ураган "Исайяс" прошел Багамские острова и у побережья американского штата Флорида ослабел до уровня тропического шторма.

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Сейчас он находится в 105 км к юго-востоку от мыса Канаверал и движется в северном направлении со скоростью 15 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Ожидается, что ураган выйдет на сушу 4 августа в Южной Каролине, а затем продолжит путь через Северную Каролину и Вирджинию на Северо-Восток США. Предупреждение о тропическом шторме объявлено в штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина.

Напомним, тропический шторм "Синлаку" 2 августа вышел на сушу в северо-восточной части Вьетнама.