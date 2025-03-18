Под влиянием стихии окажутся Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

На Украину надвигается пылевая буря. Мощный ветер, который наблюдается с ночи, выдул верхний слой почвы и вызвал поднятие большого количества пыли и песчинок в воздух.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. По данным синоптиков, с ночи в Украине наблюдается усиление ветра северных направлений, который в первой половине дня достиг опасного уровня – более 15 м/с.

"Опасная скорость ветра вызвала выдувание верхнего сухого слоя почвы и поднятие большого количества пыли и песчинок в воздух. На спутниковых снимках зона активного пылевого подъема обозначена розовым цветом. Поток воздуха с пылевыми частицами постепенно перемещается в южном направлении в сторону Черного моря. Под влиянием явления окажутся Кировоградская, Одесская, Николаевская и Херсонская области", – отмечается в сообщении.

Видео дня

Наличие значительной концентрации пыли в атмосферном воздухе может приводить к ухудшению видимости на дорогах, а также вызывать дискомфорт для людей с заболеваниями дыхательной системы.

Ожидается, что до конца суток скорость ветра будет постепенно снижаться, а вместе с этим будет происходить оседание пылевых частиц. Однако в ближайшие часы на указанных территориях следует соблюдать меры безопасности.

Населению рекомендуют принять следующие меры:

избегать пребывания на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания;

закрыть окна и двери в помещениях;

использовать маски, респираторы или смоченные марлевые повязки для защиты органов дыхания;

людям с повышенной чувствительностью к загрязненному воздуху (аллергикам, астматикам) надо повысить потребление жидкости и избегать физических нагрузок.

"Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости", – предупреждают синоптики.

Погода в Украине

Напомним, в Одессе во вторник, 18 марта, в течение суток наблюдаются порывы северного ветра 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области – здесь также ожидаются сильные порывы ветра. Из-за непогоды синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

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