Пылевая буря может быть особо опасна при некоторых заболеваниях.

В понедельник, 30 сентября, Украину накрыла сильная пылевая буря. Из-за нее в некоторых регионах Украины снизилась не только видимость, но и серьезно ухудшилось качество воздуха. Насколько это опасно для здоровья, кто в зоне риска и как можно уменьшить вредное влияние пыли на здоровье, мы спросили у эксперта.

Откуда в Украине пылевая буря

В апреле 2024 в Украине уже была пылевая буря из Сахары - в этот раз вредная пыль к нам пришла с Каспия. 30 сентября стихия ударила по северным и восточным областям Украины, а также зацепила центральные.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в Украину зашли ветровые потоки с Каспийской низменности. Мелкая пыль вместе со смогом оседают в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Черкасской и Кировоградской областях, наибольшая концентрация частиц пыли зафиксирована в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. По словам очевидцев, из-за пыли не виден горизонт и почти не видно солнца, улицы покрыты пылью и трудно дышать.

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Чем опасна пылевая буря и как себя уберечь

По словам врача-терапевта Дмитрия Барикова, во время пылевых бурь вредно дышать частицами этой пыли. В частности, пыль из Каспия может содержать пестициды, гербициды, промышленные вещества и радионуклиды. Это, в свою очередь, может не лучшим образом отразиться на здоровье, особенно тех людей, которые находятся в зоне риска.

Больше всего пылевая буря может нанести вред людям с заболеваниями бронхо-легочной системы - бронхиальная астма, хроническим обструктивным заболеванием легких. Кроме того, такое явление может ухудшить состояние здоровья тех, у кого есть аллергические заболевания, тонзилиты, синуситы. Стоит ожидать обострения таких заболеваний,

- говорит врач.

Поэтому во время пылевой стихии нужно придерживаться некоторых правил, чтобы уберечь свое здоровье.

Вот что советует Минздрав Украины:

не выходите на улицу без надобности;

закройте окна и двери, если нужно заклейте щели скотчем и уплотните увлажненной тканью;

отключите вентиляционные системы, которые несут потоки воздуха с улицы;

при выходе на улицу используйте маску или респиратор;

проводите дома и на работе влажную уборку, поставьте в помещении посуду с водой, чтобы дополнительно увлажнить воздух;

пейте достаточное количество воды - 2-3 л в день для взрослых, если нужно восстановить солевой баланс, пейте минеральную щелочную воду;

чаще принимайте душ.

Также Дмитрий Бариков советует во время выхода из дома смачивать ватно-марлевые повязки водой или физраствором.

По информации Минздрава, предварительно пылевая буря в Украине может продолжаться до пятницы - пока направление ветра не сменится на южное и западное.

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