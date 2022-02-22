Фонтаны лавы и облако вулканического пепла достигли высоты около 10 километров над уровнем моря.

На Сицилии в Италии произошло сильное извержение вулкана Этна. Из-за извержения цветовой код для авиации был повышен до красного.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, извержение началось на вулкане Этна 21 февраля. Это второй пароксизм (резкое усиление деятельности внутренних сил Земли - УНИАН) на Этне в 2022 году.

По данным издания, вулкан выбросил облако пепла, затем его активность увеличилась. Фонтаны лавы и облако вулканического пепла достигли высоты около 10 километров над уровнем моря.

Вулкан Этна - что о нем известно?

Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания.

Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году. Сейчас его высота приблизительно 3329 метров, а его возраст насчитывает более 350000 лет.

Вулкан Этна может несколько раз в год вспыхивать, извергая лаву и пепел высоко над островом Сицилия. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

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