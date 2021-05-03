В стране потеплеет до +23°.

На этой неделе дожди пройдут всего несколько раз и в основном - в западной части страны. По всей Украине установится теплая погода, температура будет колебаться +18°...+23° и только в западных регионах в субботу похолодает до +11°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 3 мая, в половине областей Украины начнется похолодание: дневная температура упадет до +10°. Холоднее всего будет в западных регионах. На Киевщине и Черниговщине похолодает до +14°. В остальных центральных областях, востоке и юге будет так же тепло, как и на выходных. Восточные регионы накроют дожди.

Во вторник дожди уйдут, но похолодание продолжится. В теплых ранее южных и восточных областях температура упадет до +15°...+18°. Холоднее всего будет в Луцке: здесь температура опустится до +12°.

В среду начнется очередная волна потепления и практически по всей стране температура достигнет +18°...+20°, при этом в Одессе упадет до +16°. Без осадков.

В четверг дожди вернутся и накроют западные, северные области и Киевщину. Температура останется практически без изменений - будет так же тепло, как и в среду.

В пятницу дожди снова отступят. В Украине будет облачно, местами покажется солнце. Температура продолжит расти и достигнет +22° в привычно холодных западных регионах. В центре ожидается +18°.

На выходных в западной части страны снова сильно похолодает - до +11° и ее накроют дожди. Осадки ожидаются также и на Черниговщине. В воскресенье выглянет солнце и в стране в среднем потеплеет до +20°.

Народный прогноз на неделю

3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.

4 мая - Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его - ляльное время.

5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: «Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут».

6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по «юрьевой росе», чтобы быть здоровыми и сильными.

7 мая - Евсей - Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.

8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

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Автор: Елена Пилипчак