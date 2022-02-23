На Мадагаскар обрушился мощный шторм / скриншот из видео
Циклон "Эмнати" атаковал Мадагаскар. Это уже четвертый крупный шторм на острове за месяц.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, ветер со скоростью до 135 километров в час обрушился на Мадагаскар рано утром в среду, 23 февраля. "Эмнати" обрушился на юго-восточную часть острова, где чуть менее трех недель назад другой циклон - "Батсирай" - унес жизни десятков людей.
По данным агентства, более 30000 человек были эвакуированы на пути "Эмнати" в качестве меры предосторожности.
Циклон "Эмнати" атаковал Мадагаскар
Напомним, ранее Мадагаскар пострадал от циклона "Батсирай". Его жертвами стали более ста человек. Еще ранее циклон "Ана" унес жизни 55 человек.