Власти эвакуировали более 30000 человек на пути циклона.

Циклон "Эмнати" атаковал Мадагаскар. Это уже четвертый крупный шторм на острове за месяц.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, ветер со скоростью до 135 километров в час обрушился на Мадагаскар рано утром в среду, 23 февраля. "Эмнати" обрушился на юго-восточную часть острова, где чуть менее трех недель назад другой циклон - "Батсирай" - унес жизни десятков людей.

По данным агентства, более 30000 человек были эвакуированы на пути "Эмнати" в качестве меры предосторожности.

Напомним, ранее Мадагаскар пострадал от циклона "Батсирай". Его жертвами стали более ста человек. Еще ранее циклон "Ана" унес жизни 55 человек.

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