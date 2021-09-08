На Фудзияме на месяц раньше ожидаемого выпал снег.

Легендарная гора в Японии - Фудзияма - покрылась снегом. В этом году он выпал почти на месяц раньше нормы.

Об этом сообщает The Independent.

Как сообщается, гора высотой 3776 метров была покрыта белым снегом на 25 дней раньше обычного и на 21 день раньше, чем в прошлом году.

На аэрофотоснимках запечатлен симметричный конус легендарной горы, слегка присыпанный свежим снегом.

Фудзияма - действующий вулкан в Японии. На данный момент он считается слабоактивным. Вулкан имеет почти идеальные конические очертания и считается священным, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Фудзи на протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве.

Как сообщал Погода УНИАН, октябрь в этом году может быть более холодным, чем ноябрь и декабрь, и уже во второй половине осеннего месяца в Украине может выпасть первый снег.

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается. Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров", – рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Автор: Екатерина Лиманская