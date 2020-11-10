Температурная аномалия Ла-Нинья может продолжиться весной - японские метеорологи

Температура в экваториальной части океана падает.

Ла-Нинья понижает температуру океана / Фото REUTERS

Температурная аномалия Ла-Нинья с вероятностью 90% продолжится в течение зимы в северном полушарии, а с вероятностью 60% - продолжится до весны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Читайте также Глобальное потепление: сентябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений

Данное погодное явление характеризуется необычно низкими температурами воды в экваториальной части Тихого океана, охлаждая планету. Оно может быть связано с наводнениями и засухой.

Справка УНИАН. Ла-Нинья - это температурная аномалия, при которой температура Тихого океана отклоняется на 0,5° в меньшую сторону. Обычно она длится не менее пяти месяцев.

Рекордное количество климатических катастроф в 2020 году

В 2020 году было зафиксировано рекордное количество климатических катастроф.

Штормы, засухи и пожары уже обошлись США как минимум в 50 млрд долларов на момент, когда до конца 2020 года осталось еще три месяца.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в США в 2020 году уже произошло 16 стихийных бедствий, связанных с климатом, каждое из которых нанесло ущерб на сумму более 1 млрд долларов. Это сопоставимо с рекордами 2011 и 2017 годов, но теперь всего за девять месяцев.