Температурная аномалия Ла-Нинья может продолжиться весной - японские метеорологи
Температура в экваториальной части океана падает.
Температурная аномалия Ла-Нинья с вероятностью 90% продолжится в течение зимы в северном полушарии, а с вероятностью 60% - продолжится до весны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
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Данное погодное явление характеризуется необычно низкими температурами воды в экваториальной части Тихого океана, охлаждая планету. Оно может быть связано с наводнениями и засухой.
Справка УНИАН. Ла-Нинья - это температурная аномалия, при которой температура Тихого океана отклоняется на 0,5° в меньшую сторону. Обычно она длится не менее пяти месяцев.
Рекордное количество климатических катастроф в 2020 году
В 2020 году было зафиксировано рекордное количество климатических катастроф.
Штормы, засухи и пожары уже обошлись США как минимум в 50 млрд долларов на момент, когда до конца 2020 года осталось еще три месяца.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в США в 2020 году уже произошло 16 стихийных бедствий, связанных с климатом, каждое из которых нанесло ущерб на сумму более 1 млрд долларов. Это сопоставимо с рекордами 2011 и 2017 годов, но теперь всего за девять месяцев.
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