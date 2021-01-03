В финском городе за ночь зафиксировали десять землетрясений

14:40, 3 января 2021
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По предварительным данным, крупнейшее из землетрясений имело магнитуду 2.0.

Первый толчок зафиксировали в три часа ночи / фото Flickr, Matt Katzenberger
Первый толчок зафиксировали в три часа ночи / фото Flickr, Matt Katzenberger

Утром 3 января в финском городе Коувола произошла целая серия землетрясений.

Об этом сообщает издание yle.fi со ссылкой на Институт сейсмологии при Хельсинском университете.

По данным Института, первый толчок зафиксировали перед тремя часами ночи, к семи утра состоялись еще девять.

Жители района Кория, что в шести километрах от центра Коувола, начали звонить в службу спасения под утро.

Они рассказывали в квартирах чувствуются легкие сотрясения и слышны странные звуки. Как сообщили в Службе спасения и полиции, опасных ситуаций или несчастных случаев не произошло.

По предварительным данным, крупнейшее из землетрясений имело магнитуду 2.0.

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Автор: Олег Давыгора

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Теги: землетрясениеФинляндия
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