В финском городе за ночь зафиксировали десять землетрясений
По предварительным данным, крупнейшее из землетрясений имело магнитуду 2.0.
Утром 3 января в финском городе Коувола произошла целая серия землетрясений.
Об этом сообщает издание yle.fi со ссылкой на Институт сейсмологии при Хельсинском университете.
По данным Института, первый толчок зафиксировали перед тремя часами ночи, к семи утра состоялись еще девять.
Жители района Кория, что в шести километрах от центра Коувола, начали звонить в службу спасения под утро.
Они рассказывали в квартирах чувствуются легкие сотрясения и слышны странные звуки. Как сообщили в Службе спасения и полиции, опасных ситуаций или несчастных случаев не произошло.
По предварительным данным, крупнейшее из землетрясений имело магнитуду 2.0.
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