Спасатели пытаются найти выживших спустя двое суток после землетрясения.

В Марокко продолжаются поисково-спасательные работы после смертоносного землетрясения, которое сотрясло страну два дня назад. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, на помощь местным спасателям также прибыли поисковые группы из Испании и Великобритнии. Они объединили усилия, чтобы найти выживших после землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло поздно вечером в пятницу в 72 км к юго-западу от Марракеша.

По данным агентства, многие выжившие провели третью ночь на улице, их дома были разрушены или стали небезопасными в результате самого сильного землетрясения в Марокко, по крайней мере, с 1900 года. Число погибших, по последним данным, возросло до 2122, а 2421 человек получил ранения.

Постепенно проявляется ущерб, нанесенный культурному наследию Марокко. Здания в исторической части Марракеша, внесенной в список Всемирного наследия, были повреждены. Сообщается, что землетрясение также нанесло серьезный ущерб исторически значимой мечети Тинмел XII века.

Поскольку многие дома были построены из сырцового кирпича и древесины или цемента и шлакобетонных блоков, конструкции легко разрушались. Это было самое смертоносное землетрясение в этой североафриканской стране с 1960 года, когда в результате сильного толчка погибло не менее 12000 человек.

Как сообщается, Марокко задействовало армию, которая усиливает поисково-спасательные команды, обеспечивает людей питьевой водой и раздает еду, палатки и одеяла.

Землетрясение в Марокко - что известно

8 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Буквально через 19 минут последовал еще один подземный толчок магнитудой 4,9. Эпицентр землетрясения находился на относительно небольшой глубине , примерно в 72 км к юго-западу от Марракеша.

Сначала сообщалось о 600 погибших, затем эта цифра быстро увеличивалась. Землетрясение вызвало значительные разрушения и убило тысячи человек.

Специалисты говорят, что после землетрясения уже произошли десятки афтершоков, максимальный из которых был магнитудой 5.

Некоторые части известных во всем мире красных стен, которые окружают старый центр Марракеша, впервые заложенных в начале 12 века, также подверглись разрушениям.

Вас также могут заинтересовать новости: