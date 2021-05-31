Последний весенний день в Киеве будет пасмурным, лишь утром на небе ненадолго появится солнце. Максимально столбики термометров поднимутся до +15°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня небо в столице будет затянуто облаками. Без осадков.
Максимально воздух прогреется до +15°.
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Ветер северо-восточный со скоростью 3,1 - 4,7 м/с. Атмосферное давление пониженное - 748 миллиметров ртутного столба.
Народные приметы 31 мая
31 мая - Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".
Погода в городах Украины
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +5°, днем +16°, ливень.
- В Луцке будет переменная облачность, ливень, ночью +7°, днем +16°.
- В Ривне в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.
- В Тернополе 31 мая ночью будет +5°, днем +16°, ливень.
- В Хмельницком сегодня будет сильный дождь, ночью +6°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается ливень, ночью +8°, днем +15°.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ливень, ночью +9°, днем +17°.
- В Виннице сегодня - переменная облачность, ливень, +7°...+15°.
- В Житомире в понедельник будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +14°.
- В Черкассах - небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +20°.
- В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+21°.
- В Одессе 31 мая - облачно, температура ночью +13°, днем +23°.
- В Херсоне в понедельник ночью +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +22°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +23°.
- В Сумах сегодня температура воздуха +10°...+16°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +20°.
- В Днепре - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Симферополе в понедельник - небольшой дождь, +13°...+21°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.
- В Северодонецке - сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
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