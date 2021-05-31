Сегодня в Киеве будет прохладно / фото УНИАН, Сергей Чузавков

Последний весенний день в Киеве будет пасмурным, лишь утром на небе ненадолго появится солнце. Максимально столбики термометров поднимутся до +15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня небо в столице будет затянуто облаками. Без осадков.

Максимально воздух прогреется до +15°.

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Ветер северо-восточный со скоростью 3,1 - 4,7 м/с. Атмосферное давление пониженное - 748 миллиметров ртутного столба.

Народные приметы 31 мая

31 мая - Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".

Погода в городах Украины

  • Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +5°, днем +16°, ливень.
  • В Луцке будет переменная облачность, ливень, ночью +7°, днем +16°.
  • В Ривне в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.
  • В Тернополе 31 мая ночью будет +5°, днем +16°, ливень.
  • В Хмельницком сегодня будет сильный дождь, ночью +6°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске сегодня ожидается ливень, ночью +8°, днем +15°.
  • В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ливень, ночью +9°, днем +17°.
  • В Виннице сегодня - переменная облачность, ливень, +7°...+15°.
  • В Житомире в понедельник будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +14°.
  • В Черкассах - небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.
  • В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +20°.
  • В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+21°.
  • В Одессе 31 мая - облачно, температура ночью +13°, днем +23°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +22°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +23°.
  • В Сумах сегодня температура воздуха +10°...+16°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +20°.
  • В Днепре - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
  • В Симферополе в понедельник - небольшой дождь, +13°...+21°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°. 
  • В Северодонецке - сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

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Автор: Екатерина Лиманская