Потепление в столице ожидается не раньше середины апреля.

По всей Украине по прогнозу сегодня грозы, град и шквалы ветра. Непогода уже добралась до украинской столицы.

Как пишут местные Telegram-каналы, пока в одних районах ярко светит солнце, в других гремит гром. Кое-где и вовсе сыплет град.

На видео, которыми киевляне делятся в соцсетях, можно увидеть довольно крупные ледяные ядра – размером с горошину.

Видео дня

По прогнозам Укргидрометцентра, вероятность грозы в столице и области будет сохраняться до конца дня. Объявлен первый, желтый уровень опасности.

Погода в Киеве - прогнозы

Как сообщал Погода УНИАН, 9 апреля во многих регионах Украины объявили штормовое предупреждение из-за тумана. Киева и области в этом списке нет, но тут также ожидается пасмурная погода с дождями и грозами.

Известный синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что в ближайшие дни в Киеве будет не очень теплая погода с периодическими дождями, потепление в столице ожидается не раньше середины апреля.

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