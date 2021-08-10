Уже через 50 лет климат в Украине может существенно изменится: тропические ночи станут нормой, а снежного покрова вообще не будет.

Лето в Украине будет становиться горячее, зимы теплеть, а снега станет еще меньше.

Такой прогноз для Украины дала климатолог Светлана Краковская в интервью "Украинской правде".

"Климатическое лето, которое у нас наступает, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов, будет гораздо дольше, продлится на юге не три месяца, а пять. Три из них будут с тропическими ночами", - говорит специалист.

По словам климатолога, тропические ночи – это явление, при котором температура ночью не опускается ниже 20 градусов.

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"Когда у нас таких ночей было несколько и только в южных регионах – Крым, побережье Черного и Азовского морей. А сейчас мы имеем их и в Киеве, и в Чернигове – несколько недель таких ночей в год мы имеем абсолютно точно в последние годы", - рассказала она.

Краковская прогнозирует, что тропических ночей в Украине будет становиться все больше.

"В южном регионе к середине столетия они (тропические ночи - УНИАН) продлятся больше месяца, например. К концу столетия – это будет буквально все календарное лето", - предупредила климатолог.

Что касается зим, то в Украине будет уменьшаться снежный покров, уверена Светлана Краковская.

"При условии среднего уровня выбросов он (снежный покров - УНИАН) исчезнет к середине века. Это не значит, что у нас не будет снегопадов или сильных снегопадов – вероятнее всего, они будут во второй половине зимы и в ее конце. Их никто не отменяет. Это означает, что снег не будет лежать на поверхности", - пояснила специалист.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как изменится климат Украины через 50 лет. В частности прогнозируется, что могут появиться новые звери и растения, при этом привычные нам - пропадут, а некоторые регионы превратятся в пустыни.

Автор: Екатерина Лиманская