Сегодня в восточных областях продолжает бушевать непогода. Так, в Днепре улицы превратились в реки.
Автомобили буквально тонули в районе микрорайона Северный, сообщает Telegram-канал "Днепр Сейчас".
Горожане активно снимали ненастье и делились видео с соцсетях.
А на одной из улиц в Днепре местный житель устроил заплыв на байдарке.
А в одном из магазинов не выдержала крыша, дождь полился прямо рядом с прилавками.
Непогода не обошла стороной и Мариуполь.
Ухудшение погоды в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 2 июня, в отдельных регионах Украины ожидается значительное ухудшение погоды: дожди, грозы, град и шквалы.
В восточных, центральных и южных областях ожидаются грозы, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Объявлен I уровень опасности, желтый.
По прогнозам, в Киеве сегодня днем порывы ветра 15-18 м/с. Также объявлен I уровень опасности.
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