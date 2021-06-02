Сегодня в Днепре и Мариуполе прошли сильные ливни. Горожане активно снимали ненастье на видео и делились ими в соцсетях.

Сегодня в восточных областях продолжает бушевать непогода. Так, в Днепре улицы превратились в реки.

Автомобили буквально тонули в районе микрорайона Северный, сообщает Telegram-канал "Днепр Сейчас".

Горожане активно снимали ненастье и делились видео с соцсетях.

А на одной из улиц в Днепре местный житель устроил заплыв на байдарке.

А в одном из магазинов не выдержала крыша, дождь полился прямо рядом с прилавками.

Непогода не обошла стороной и Мариуполь.

Ухудшение погоды в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 2 июня, в отдельных регионах Украины ожидается значительное ухудшение погоды: дожди, грозы, град и шквалы.

В восточных, центральных и южных областях ожидаются грозы, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Объявлен I уровень опасности, желтый.

По прогнозам, в Киеве сегодня днем порывы ветра 15-18 м/с. Также объявлен I уровень опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская