Синоптик рассказал, где в Украине Новый год может быть со снегом

15:49, 23 декабря 2020
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Синоптик рассказал о погоде на Новый год.

Синоптик дал прогноз на 31 декабря-1 января / фото REUTERS
Синоптик дал прогноз на 31 декабря-1 января / фото REUTERS

На Новый год в большинстве регионов Украины не стоит ожидать снежной погоды. Температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.

На Украину налетит штормовой ветер, возможно налипание снега: синоптик предупредила о непогоде

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

На вопрос, будет ли Новый год со снегом, Билык ответил:

"Без снега... смотря где - Украина большая, на Востоке может снег и будет сохраняться. В целом по Украине -5...+5. Запад и юг теплее, ночью около нуля. Дневные температуры - плюсовые значения, до +5. А в основном -2...0, на востоке до -5".

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Автор: УНИАН

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