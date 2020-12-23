Синоптик рассказал, где в Украине Новый год может быть со снегом
Синоптик рассказал о погоде на Новый год.
На Новый год в большинстве регионов Украины не стоит ожидать снежной погоды. Температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.
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Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.
На вопрос, будет ли Новый год со снегом, Билык ответил:
"Без снега... смотря где - Украина большая, на Востоке может снег и будет сохраняться. В целом по Украине -5...+5. Запад и юг теплее, ночью около нуля. Дневные температуры - плюсовые значения, до +5. А в основном -2...0, на востоке до -5".
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