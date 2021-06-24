В некоторых областях ожидаются дожди.

Последний рабочий день этой недели будет очень жарким. На востоке Украины столбики термометров покажут +37 градусов. Спасать от жары будет лишь небольшая облачность. Небольшие дожди ожидаются в Крыму, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +35°.

Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +32°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +34°.

В Ривне в пятницу небольшая облачность, ночью +18°, днем +35°.

В Тернополе 25 июня ночью будет +19°, днем +33°.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +33°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - незначительная облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице завтра будет +19°...+32°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра облачно с прояснениями, ночью +22°, днем +33°.

В Кропивницком - незначительная облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

В Полтаве завтра температура воздуха +22°...+33°, небольшая облачность.

В Одессе 25 июня - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве будет немного облачно, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +33°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +22°...+35°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+26°, дождь.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +37°.

Народные приметы на 25 июня

25 июня - Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы - к доброму урожаю.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская