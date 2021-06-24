Завтра в Украине будет беспощадно жарко / фото ua.depositphotos.com
Последний рабочий день этой недели будет очень жарким. На востоке Украины столбики термометров покажут +37 градусов. Спасать от жары будет лишь небольшая облачность. Небольшие дожди ожидаются в Крыму, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +35°.
- Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +32°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +34°.
- В Ривне в пятницу небольшая облачность, ночью +18°, днем +35°.
- В Тернополе 25 июня ночью будет +19°, днем +33°.
- В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +33°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°, небольшой дождь.
- В Черновцах в пятницу - незначительная облачность, ночью +19°, днем +32°.
- В Виннице завтра будет +19°...+32°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра облачно с прояснениями, ночью +22°, днем +33°.
- В Кропивницком - незначительная облачность, температура ночью +19°, днем +33°.
- В Полтаве завтра температура воздуха +22°...+33°, небольшая облачность.
- В Одессе 25 июня - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°.
- В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет немного облачно, ночью +21°, днем +31°.
- В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +33°, переменная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +22°...+35°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +34°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+26°, дождь.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +37°.
Погода в Украине 25 июня / фото УНИАН
Народные приметы на 25 июня
25 июня - Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы - к доброму урожаю.
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